Story of Seasons: Friends of Mineral Town – Harvest Moon-Remake kommt auch in den Westen

Ein Remake der GBA-Spiele Harvest Moon: Friends of Mineral Town und Harvest Moon: More Friends of Mineral Town kommt auf die Switch. Entwickler ist Marvelous, welche für die Story of Seasons-Spiele verantwortlich sind. Demnach wird das Harvest Moon-Remake als Story of Seasons: Friends of Mineral Town erscheinen. Nun wurde auch ein westlicher Release bestätigt.

Aus Harvest Moon: Friends of Mineral Town wird Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Die Namensänderung liegt lediglich an den Rechten, die Marvelous innehat. Der Harvest Moon-Name gehört immer noch Natsume, deshalb wird das Remake technisch gesehen kein Harvest Moon-Spiel. Vom Gameplay soll sich jedoch glücklicherweise nichts ändern. Story of Seasons: Friends of Mineral Town kommt am 17. Oktober in Asien auf die Switch, der westliche Release soll im Anschluss geregelt werden.

Quelle: nintendoeverything