Pokémon GO – Mewtu kehrt in den Raids in besonderer Form zurück

Das originale legendäre Pokémon kehrt in Pokémon GO zurück. Anlässlich des bald erscheinenden animierten Kinofilms “Mewtwo Strikes Back: Evolution” wird Mewtu wieder in Raids zu finden sein. Der Film kommt am 13. Juli in die japanischen Kinos, das legendäre Psycho-Pokémon kommt schon ein wenig früher ins Spiel.

Mewtu bekommt Rüstung in Pokémon GO

Vom 10. Juli, 22:00 Uhr bis zum 31. Juli, 22:00 Uhr wird Mewtu in Stufe 5-Raids von Pokémon GO erscheinen. Jedoch trefft ihr es nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern mitsamt Rüstung, wie es auch im Kinofilm zu sehen sein wird. Kenner des originalen Anime wird diese Form auch bekannt vorkommen. Was für Eigenschaften dieses spezielle Mewtu besitzen wird, ist nicht bekannt.

