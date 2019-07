The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – Releasedatum bekannt

Nachdem Skybound Entertainment zuletzt die finale Staffel vom Telltale-Adventure The Walking Dead zu einem Abschluss geführt hat, plant man nun eine umfassende Sammlung aller Telltale-Adventure-Staffeln des Zombie-Franchise zu veröffentlichen.

Sammlung ab September verfügbar

Die Collection selbst soll den Titel The Walking Dead: The Telltale Definitive Series tragen und neben den vier bereits veröffentlichten Staffeln zum Telltale-Adventure, zahlreiches Bonusmaterial inklusive Verbesserungen enthalten. Erscheinen soll das Bundle am 10. September 2019 zu einem Preis von knapp 50 Euro. PlayStation 4- und Xbox One-Besitzer wird zum Release ebenfalls eine Retail-Fassung zur Verfügung stehen. PC-Spieler können im September über den Epic Games Store The Walking Dead: The Telltale Definitive Series zudem digital erwerben.

Neben zahlreichen Entwicklerkommentaren, Behind-The-Scenes-Bonusinhalten, der Kurzdokumentation ‘Return of The Walking Dead’ sowie 140 Musikstücke der Adventure-Reihe, wartet das Bundle ebenfalls mit dem ‘Graphic-Black’-Art Style auf. Diese Grafikeinstellung stellt eine Hommage an die populäre Comic-Vorlage dar und kann auf alle vier Staffeln angewendet werden.

