Spider-Man – Zwei kostenlose Far From Home-Kostüme verfügbar

Fans von Marvel’s Spider-Man dürfen sich in dieser Woche gleich zweifach freuen. So ist seit Dienstag nicht nur der neue Blockbuster Spider-Man: Far From Home in den Lichtspielhäusern zu finden, Entwickler Insomniac Games spendiert den Spielern vom PlayStation 4-Exklusivtitel ebenfalls zwei kostenlose Kostüme.

Was bringt Update 1.16 in Spider-Man mit sich?

Für den PS4-Exklusivtitel Spider-Man aus dem Hause Insomniac Games steht ein weiteres Update ins Haus. Mit Patch 1.16 dürfen sich Spieler ab sofort zwei kostenfreie, digitale Anzüge für den Marvel-Superhelden sichern. Dazu gehört sowohl der Upgraded Suit als auch der Stealth Suit, die beide im Spider-Man: Far From Home Stil daherkommen. Das Update kann ab sofort heruntergeladen werden. Weitere Änderungen oder Bugfixes liegen dem Patch im Übrigen nicht bei. Zuletzt hat der Action-Titel – ebenfalls vollkommen kostenlos – Kostüme aus dem Fantastic Four-Universum spendiert bekommen.

Quelle: Eurogamer