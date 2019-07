Hitman 2 – Roadmap für das Juli Update veröffentlicht

Heute gab es neues Futter für Fans von Agent 47. Denn Warner Brothers Interactive Entertainment und IO Interactive haben heute einen ganz besonderen Leckerbissen für die Fans.

Roadmap für das Juli Update veröffentlicht

Hitman 2 bekommt in der nächsten Zeit einen Haufen Updates. Um da den Überblick zu behalten, wurde nun die Roadmap veröffentlicht. Sie beinhaltet neben den Inhalten des Erweiterungspasses auch einige kostenlose Inhalte. Los geht es bereits heute mit The Babayeva Dissonance, einer Escalation auf der Isle of Sgail. Dann geht es weiter am 11. Juni mit dem Challenge Pack I’m with the Band. Über den Monat verteilt kommt da noch so einiges zusammen. Das ganze gipfelt dann in einem großen Update am 30. Juli. Aber natürlich haben wir auch die Roadmap für euch.

Quelle: Warner Bros. Interactive (via Pressemeldung)