Diablo – Klassiker auf der Switch spielbar

Der Retro Hype ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Gaming-Kultur. Er brachte schon unzählige Klassiker wieder auf unsere Bildschirme.

Diablo ist auf der Switch spielbar

Das klingt jetzt wohl wie Musik in den Ohren einiger Hardcore Fans. Jedoch hat die Sache einen Haken. Leider handelt es sich dabei nicht um ein offizielles Statement. Der Betreiber des YouTube Kanals Modern Vintage Gamer hat ein Video veröffentlicht, auf dem er erklärt, wie er Diablo 1 auf der Switch zum Laufen gebracht hat. Und auch die nötigen Schritte dazu haben es in sich. Denn dazu müssen fundamentale Änderungen an der Konsole vorgenommen werden, die Seitens Nintendo nicht abgesegnet sind. Dadurch kann es passieren, dass eure Konsole oder euer Account für jegliche Online-Features gesperrt wird. Also nur mit Vorsicht zu genießen. Aber interessant ist es auf jeden Fall.

Quelle: Modern Vintage Gamer (via YouTube)