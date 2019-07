Cuphead – DLC des Bullet Hell Jump’n’Runs auf 2020 verschoben

Der DLC für Cuphead lässt leider noch ein wenig auf sich warten. Dies kündigten Chad und Jared Moldenhauer von Studio MDHR nun an. Demnach wird der zusätzliche Inhalt nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, sondern erst 2020. Ein neues Teaservideo gibt es mit dieser Releaseverschiebung noch dazu.

The Last Delicious Course bringt neue Level und Bosse in Cuphead

Der DLC “The Last Delicious Course” wurde schon vor einiger Zeit angekündigt. Mit Ms. Chalice kommt ein neuer spielbarer Charakter dazu. Zudem wird es einen gänzlich neuen Charakter namens Chef Saltbaker geben. Natürlich sind auch viele bockschwere neue Level und Bosse mit von der Partie. Dass der Zusatzinhalt nun doch erst im nächsten Jahr erscheint begründen die Brüder Moldenhauer damit, wie so viele Spieleverschiebungen begründet werden: Man wolle die Qualität sichern, die man immer als Ziel hatte. Zusätzlich soll das Team nicht zu sehr belastet werden. Cuphead wird also erst 2020 mit neuem Content versorgt.

Cuphead [Xbox One - Download Code] Cuphead bietet klassische Shooter-Action mit einem Schwerpunkt auf Boss-Kämpfen. Inspiriert von den Cartoons aus den 1930ern wurden Grafik und Sound mit den Techniken aus dieser Zeit erstellt, wie beispielsweise handgezeichnete Animationen, Wasserfarbenhintergründe und originale Jazz-Aufnahmen.

Spiele als Cuphead oder Mugman (Einzelspieler- oder lokaler Koop-Modus) und durchquere fantastische Welten, beschaffe dir neue Waffen, erlerne mächtige Super-Moves und decke verborgene Geheimnisse auf, während du versuchst, deine Schulden beim Teufel zu begleichen!

Quelle: Studio MDHR