Nintendo Switch – Neuer Hinweis auf Mini-Konsole

Vor einiger Zeit gab es bereits zahlreiche Gerüchte um zwei neue Varianten der Nintendo Switch. Zumindest die über eine Nintendo Switch Mini halten sich dabei sehr hartnäckig. So sind nun neue Hinweise auf die reduzierte Konsolen-Fassung an die Öffentlichkeit gelangt.

Neue Hinweise auf die Nintendo Switch Mini

Seit längerem kursieren Berichte im Netz, die zwei neue Konsolen-Varianten der Nintendo Switch nahelegen und noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen. Dazu gehörten neben einer reduzierten Version ebenfalls eine Fassung, die mehr Leistung auf die Waage bringt. Um letztere ist die Gerüchteküche recht ruhig geworden, dafür gib es neue Hinweise auf die leichtere Nintendo Switch. So wurde zuletzt erneut Zubehör zur Konsole geleakt. Demnach hat Hersteller Bigben schon eine Silikonhülle, die das gesamte Gerät umgeben soll, entwickelt. Allem Anschein nach lassen sich die Joy-Cons der Mini-Konsole somit nicht mehr abnehmen. Zudem wird die Konsole – wie der Name schon vermuten lässt – um einiges schlanker ausfallen. Nintendo hat sich bislang noch nicht offiziell zu der reduzierten Konsole geäußert.

Quelle: winfuture