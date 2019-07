TennoCon 2019 – Museum wird echte Modelle ausstellen

Die TennoCon 2019 wird noch in dieser Woche stattfinden und Fans dürfen sich auf viele Ankündigungen freuen. Vor Ort wird es diesmal sogar ein Museum geben.

Für die hauseigene Warframe Convention hat Digital Extremes einige Überraschungen geplant. Und neben den zu erwartenden Ankündigungen über zukünftige Inhalte wird es diesmal auch ein Museum vor Ort, geben.

In Zusammenarbeit mit Volpin Studios, einem Produzenten von Filmrequisiten und Spielrepliken, wurden einige Dinge aus Warframe als echte Modelle umgesetzt. Sieben Mitarbeiter des Studios haben in 800 Stunden und mit 11 3D-Druckern einen Moa Companion Realität werden lassen. Die Drucker haben dabei ganze 1000 Stunden drucken müssen und dabei 1.2 Kilometer Filament verbraucht. Neben dem Moa, wird es auch wieder die Rhino Statue, einen Lotus Helm, ein Relikt und mehr zu sehen geben.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, sollte sich am Samstag ab 18:00 Uhr den Stream nicht entgehen lassen. Twitch Prime und Mixer Nutzer können während der Streams zwischen 18:00 Uhr bis 0:00 Uhr, sowohl Nekros Prime als auch das Lotus Ephemera kostenlos erhalten.

Artists from @VolpinProps spent 800 combined hours making a life-sized MOA!

We can’t wait to bring this beauty to #TennoCon! https://t.co/6U4191HcWt pic.twitter.com/oMJ9mcMTTH

— WARFRAME (@PlayWarframe) 2. Juli 2019