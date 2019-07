Playstation Plus – Änderung der Spiele für Juli 2019

Als die Playstation Plus Spiele für den Juli 2019 angekündigt wurden, waren Abonnenten nicht sehr erfreut. Sony hat jetzt einen der Titel ausgetauscht.

Änderung der Playstation Plus Titel für diesen Monat

Erst letzte Woche haben wir erfahren, welche Titel Plus Nutzer im Monat Juli mit ihrem Abo erhalten werden. Mit Pro Evolution Soccer 2019 und Horizon Chase Turbo in Auswahl, füllten sich die Kommentare im offiziellen Blog und Social Media schnell mit enttäuschten Kommentaren. Und Sony hat jetzt darauf reagiert.

Wer aktuell in den Playstation Store schaut wird feststellen, dass Pro Evolution Soccer 2019 gegen die Deluxe Version von Detroit Become Human ausgetauscht wurde. Die Deluxe Version an sich ist schon ein netter Tausch aber es endet noch nicht damit. Diese Version enthält nämlich auch Heavy Rain für PS4, neben dem Soundtrack, Artbook und mehr. Zusätzlich kann auch der Play Link Titel Hidden Agenda heruntergeladen werden.

Quellen: PSN