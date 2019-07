Ni no Kuni 3 – Level-5 arbeitet am Nachfolger

Nach dem zweiten Ableger der populären Rollenspiel-Reihe Ni no Kuni, der im vergangen Jahr veröffentlicht wurde, befindet sich scheinbar nun ein weiterer Ableger in Entwicklung.

Ni no Kuni 3 ist in Entwicklung

In einem Interview mit dem Magazin Nikkei ließ der President von Entwickler Level-5, Akihiro Hino, unlängst verlauten, dass man derzeit an Ni no Kuni 3 werkelt. Das motivierende Kampfsystem als auch das gelungene Design sollen dabei auch Einzug in den dritten Rollenspiel-Ableger halten. Weitere Informationen zum Spiel selbst gab man vorerst nicht bekannt. Hino ließ sich vorerst nur entlocken, dass Ni no Kuni 3 nach dem kommenden Film zur Reihe erscheinen wird. Dieser ist bereits für September diesen Jahres eingeplant. Dennoch ist mit einem baldiger Release von Ni no Kuni 3 erst einmal nicht zu rechnen.

Abseits vom Ni no Kuni-Animefilm, bekommt der erste Ableger ebenfalls eine Remaster-Fassung für die Nintendo Switch als auch die PlayStation 4 spendiert.

Quelle: PC Gamer