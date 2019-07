Bully 2 – Neues Gerücht um Nachfolger

Bereits vor einiger Zeit erneuerte Rockstar Games das Trademark rund um das Franchise Bully, was zu neuen Spekulationen um einen weiteren Ableger führte. Ein Reddit-Nutzer heizt die Gerüchte um einen möglichen Nachfolger nun weiter an.

Weitere Gerüchte um Bully 2

Dieser Reddit-Nutzer bezieht sich demnach auf eine anonyme Quelle bei Rockstar Games selbst. So werkelt man angeblich intern bereits seit Längerem an Bully 2. Laut den Gerüchten sollt ihr auch im Nachfolger erneut in die Haut von Protagonist James Hopkins schlüpfen dürfen. Nach seiner Zeit an der Bullworth Academy werdet ihr den ungehorsamen Teenager nun an das College führen dürfen. Da Rockstar Games selbst offiziell keine Bestätigung der Informationen bekannt gegeben hat, bleiben diese nach wie vor jedoch als Gerüchte abzutun. Bully: Die Ehrenrunde ist im übrigen im Jahr 2006 für PlayStation 2 erschienen, nachdem dann auch eine PlayStation 3-, Xbox 360-, Wii- als auch PC-Fassung folgten.

Quelle: Reddit