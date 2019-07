The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – Das ist die Spielzeit

Mit The Dark Pictures Anthology: Man of Medan liefert euch Supermassive Games das erste, unabhängige Spiel der Horror-Reihe bereits Ende August für PlayStation 4, Xbox One sowie PC. Passend zum baldigen Release verriet Game Director Tom Heaton, wie lange Spieler mit dem Titel beschäftigt sein werden.

Die Spielzeit von Man of Medan

Dabei erklärte Heaton, dass Man of Medan Spieler durchaus 4-5 Stunden beschäftigen dürfte. Er fügte hinzu, dass die Spielzeit wahrscheinlich näher an den 5 Stunden liegen würde. Heaton hält das Ganze für eine mehr als geeignete Länge für ein Horror-Spiel, das von Entscheidungen lebt. Dank der zahlreichen Verzweigungen sei der Wiederspielwert natürlich immens hoch. Wie auch schon bei ihrem vorherigen Projekt Until Dawn, habe The Dark Pictures Anthology: Man of Medan zahlreiche Enden sowie Entscheidungen, die getroffen werden können.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ist eine Serie von Standalone-Horor-Titeln aus dem Hause Supermassive Games. Man of Medan soll bereits am 30. August 2019 für gut 30 Euro zu erwerben sein.

Quelle: Playm