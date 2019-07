Hunt: Showdown – Cryteks Multiplayer-Hit erhält finalen Releasetermin

Hunt: Showdown wird schon in wenigen Wochen offiziell erscheinen.

Ende August ist es soweit

Cryteks neustes Projekt Hunt: Showdown wird schon bald die Early-Access-Phase verlassen und in seiner finalen Version auf den Markt kommen. Wie das in Deutschland ansässige Entwicklerstudio unlängst bekannt gab, erscheint der Multiplayer-Hit schon am 20. August 2019 für PC und Xbox One.

Hunt: Showdown befindet sich bereits seit Februar 2018 im Early-Access-Status. Seither hat die Spieleschmiede über 20 Inhaltsupdates veröffentlicht. Eine PS4-Version befindet sich derzeit übrigens ebenfalls in Arbeit und soll im Herbst 2019 erscheinen.

Quelle: Gameswelt