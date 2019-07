Hearthstone – Neue Expansion “Retter von Uldum” angekündigt

Blizzard hat die nächste Erweiterung für Hearthstone mit dem Namen “Retter von Uldum” angekündigt. Wie bereits bekannt hängen alle drei Expansions dieses Jahres miteinander zusammen und so erzählt die neue Erweiterung die Story von “Verschwörung der Schatten” weiter. Die fiese Schurkenliga Ü.B.E.L ist auf dem Vormarsch, doch alte Bekannte aus der Forscherliga eilen zur Rettung.

Reno Jackson & Co. kehren nach Hearthstone zurück

Der Trailer zeigt die vier bekannten Mitglieder der Forscherliga, welche in Retter von Uldum zurückkehren werden. Reno, Elise, Brann und Sir Finley sind also wieder am Start. Mit dabei sind natürlich, wie es sich für eine Hearthstone-Erweiterung gehört, etliche neue Karten und Mechaniken.

Neues Schlüsselwort: Wiederkehr

Mit Wiederkehr können Monster, die zerstört werden, einmal wieder auf das Feld zurückkehren. Sie haben dann jedoch nur 1 Leben.

Neue Zauber: Plagen

Plagen sind extrem starke Zauber, welche Minions auf beiden Spielfeldseiten beeinflussen. Sie sind für die 5 Schurkenklassen Priester, Hexenmeister, Schamane, Krieger und Schurke.

Wieder mit dabei: Quests

Die Questmechanik wird wieder eingeführt. Jede Klasse erhält eine legendäre Quest-Karte. Erfüllt ihr deren Ziel, bekommt ihr eine neue Heldenfähigkeit spendiert.

Neben diesen Mechaniken wird es viele weitere Callbacks sowie neue Spielereien geben. Bundles können erneut bereits vorbestellt werden, das Megabundle bietet euch zudem die neue Druidenheldin Elise Sternensucher. Wie bei jeder neuen Hearthstone-Erweiterung haben wir eine Übersicht mit allen neuen Karten für euch vorbereitet, welche stetig aktualisiert wird. Retter von Uldum wird am 6. August erscheinen.

Quelle: Playhearthstone