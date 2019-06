Newstime vom 30. Juni 2019

In dieser Ausgabe der Newstime wird es ausnahmsweise mal ein wenig politisch. So wirkt sich der Handelsstreit zwischen den USA und China auch auf den Spielemarkt aus und zwar so stark, dass Sony, Microsoft und Nintendo gemeinsame Sache machen, um diesem entgegenzuwirken. Auch in Deutschand haben politische Entscheidungen Auswirkungen auf die Spielebranche. So wird es anders als noch in diesem Jahr keine Fördermittel für deutsche Spieleentwickler geben. Doch es gibt auch erfreuliche Gaming-Nachrichten. So erscheint nun zum Beispiel doch ein One Punch Man-Spiel für die Konsolen, Platinums Astral Chain wird wohl eine Trilogie und Wolfenstein Youngblood erscheint komplett ungeschnitten bei uns in Deutschland.

