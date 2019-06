E3 2019 – Alle Collector’s Editionen der Spielemesse

Nach einer Vielzahl an Pressekonferenzen, exaltiert-euphorischen Jubelrufen, einem atem(be)raubenden Keanu Reeves und drei Tage Messetrubel, fand die E3 2019 schließlich ein Ende. Was zurück bleibt, sind neben einem unverhältnismäßig hohen Aufkommen an Render-Trailern, die Releasedaten heiß erwarteter Blockbuster, die mit immenser Vorfreude auf das Gezeigte einhergehen. Wer sich in der anhaltenden Euphorie dem Sammelwahn beugen möchte, wird zwangsläufig bereits einen Blick auf die Collector’s Editionen geworfen haben, die im Rahmen der Spielemesse in Los Angeles erstmals offiziell enthüllt wurden. Eine Zusammenfassung aller angekündigter Sammlerboxen samt Preisgestaltung und Inhalten könnt ihr euch im Folgendem zu Gemüte führen:

Final Fantasy 7 Remake – 1st Class Edition

Das Remake zu einem der populärsten JRPG-Ableger dürfte mitunter zu den heißerwartetsten Titeln des nächsten Jahres zählen. Das 1997 veröffentlichte Rollenspiel Final Fantasy 7 spielte sich damals schnell in die Herzen der PlayStation-Besitzer und gilt noch heute als eines der größten Meilenstein der kompletten Fantasy-Reihe. Kein Wunder also, dass Square Enix den eingestaubten Rollenspiel-Hit auf der aktuellen Konsolengeneration neu aufleben lassen möchte. Mit der vergangenen E3 folgte nun nicht nur erstes Gameplay-Material, auch ein Releasetermin für das Episoden-Abenteuer wurde bereits bekannt gegeben. Mit dem 3. März 2020 werdet ihr somit in den ersten Abschnitt des Remakes abtauchen dürfen. Eine dazugehörige Collector’s Edition wird seitens Square Enix ebenfalls angeboten:

Inhalte:

Retail-Fassung auf 2 Discs

Actionfigur von Cloud Strife und Hardy Daytona Motorrad von Play Arts (Maße: 96 x 48 x 267 mm)

Sephiroth-Steelbook

Hardcover-Artbook

Soundtrack auf CD

Ingame-Bonus: Beschwörungsmaterial

Preis: 299,99 Euro

Plattformen: PlayStation 4

Status: Hier geht’s zum Angebot

Cyberpunk 2077 – Die Collector’s Edition

Noch bevor Keanu Reeves im Rahmen der vergangenen E3 auf der Microsoft-Bühne einen bleibenden Eindruck hinterließ, war der Hype um das nächste Projekt der polnischen Entwicklerschmiede CD Projekt RED enorm. Etwas überraschend hat das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 dann im Zuge der Spielemesse sogar einen Releasetermin spendiert bekommen, der mit dem 16. April 2020 noch in die erste Hälfte des kommenden Jahres fällt. Auf eine dazugehörige Collector’s Edition müssen Fans im Übrigen auch nicht verzichten – vorausgesetzt sie waren schnell genug. Das gute Sammlerstück war kurz nach Bekanntgabe nämlich direkt wieder ausverkauft. Eine kleine Übersicht über die begehrte und durchaus umfangreiche Collector’s Edition gewähren wir euch dennoch:

Inhalte:

Retail-Fassung auf einer Disc (nur bei PS4/XboxOne)

Spielcode und Soundtracks-CD (nur PC)

Exklusives Wendecover

Steelbook

25 cm hohe Figur von Protagonist V

Gebundenes Artbook

Set mit Metallansteckern

Schlüsselanhänger “Quadra VTech“

Night CityReiseführers mit NCPDAsservatentüte

Gestickte Aufnäher

Weltkompendium

Night-City-Postkarten

Komplette Karte von Night City

StickerbombSet

Zusätzliche, digitale Inhalte:

Spiel-Soundtrack

ArtBooklet

Cyberpunk 2020-Quellensammlung

Bildschirmhintergründe für Desktop und Mobilgeräte

Preis: 219,99 Euro

Plattform: PlayStation 4, PC, Xbox One

Status: Derzeit leider Ausverkauft!

Gears 5 – Jack Drone Collector’s Edition

Nachdem der Microsoft-Exklusivtitel Gears 5 im vergangenen Jahr offiziell angekündigt wurde, ließ der Redmonder Konzern in diesem Jahr nun die Hüllen endgültig fallen. Der nächste Teil des populären Koop-Geballers soll demnach regulär ab dem 10. September 2019 auf der Xbox One als auch dem PC zur Verfügung stehen. Early-Access-Zugang erhalten im Übrigen alle Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder, die damit bereits ab dem 6. September in die Schlacht ziehen dürfen. Fans des actionreichen Testosteron-Gefechts haben auch die Chance bei Gears 5 extra tief in den Geldbeutel zu greifen. Die Jack Drone Collector’s Edition soll dabei exklusiv bei Gamestop erworben werden können.

Inhalte:

Retail-Fassung in der Ultimate Edition

Premium Collector’s Box

Vollfunktionsfähige, fliegende Jack-Drohne mit Fernbedienung

Exklusiver Jack Skin im Spiel

Alex Ross Steelbook

Damon Baird ID Batch mit Lanyard

DBI-Sammelheft

Jack schematischer Kunstdruck

Gestickter DBi Patch

Inhalte der Ultimate Edition:

Zusätzliches Charakterpaket

30-Tage-Boost

Early Access (spielbar ab 6. September 2019)

Preis: 269,99 Euro

Plattform: Xbox One, PC

Status: Angebot exklusiv bei GameStop – leider derzeit nicht verfügbar!

Doom Eternal – Die Collector’s Edition

Nachdem DOOM im Mai 2016 nach einer längeren Schaffenspause zurück auf die Bildschirme der Spieler kehrte, liefert id Software nun 3 Jahre später erneut ab. Ab dem 22. November 2019 dürft ihr somit erneut die Kontrolle über den ikonischen DOOM Slayer übernehmen und gegen die dämonischen Mächte der Hölle antreten. Die Collector’s Edition zu Doom Eternal kann derzeit bereits bei diversen Händlern vorbestellt werden.

Inhalte:

Retail-Fassung

Tragbarer DOOM-Slayer-Helm (1:1 Nachbildung)

Lore-Buch

Soundtrack-Hörkassette-Replika

Kunstlithographien

Exklusives Steelbook

Collector’s Box

Preis: 229,99 Euro

Plattform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Status: Hier geht’s zum Angebot

Watch Dogs Legion – Die Collector’s Edition

Dass Ubisoft an einem weiteren Ableger der Watch-Dogs-Reihe werkelt, war bis zum Start der hauseigenen Pressekonferenz ein offenes Geheimnis. Mit der offiziellen Ankündigung präsentierte das französische Unternehmen dann schließlich das bereits zuvor geleakte Gameplay-Konzept samt Permadeath, Post-Brexit-London-Setting und einer offenen Spielwelt voller spielbarer NPCs. Erscheinen soll das Hacker-Abenteuer am 6. März 2020. Vorbesteller sollen außerdem einen Early-Access-Vorteil erhalten und bereits ab dem 3. März 2020 in die dystopische London-Version abtauchen dürfen. Eine Collector’s Edition hat Watch Dogs Legion selbstverständlich ebenfalls spendiert bekommen. Diese wird exklusiv über den hauseigenen Ubisoft Store zu beziehen sein.

Inhalte:

Retail-Fassung in der Ultimate-Edition

Exklusives Steelbook

leuchtende Ded-Krone-Maske (ca. 38 cm)

3 Sticker-Sets

Propaganda Poster

Inhalte der Ultimate Edition:

Season Pass

Urban Jungle-Paket

3 Masken

4 Wochen VIP-Status

Preis: 179,99 Euro

Plattform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Status: Angebot exklusiv im Ubisoft Store

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – Limited Collector’s Edition

The Legend of Zelda: Link’s Awakening machte sich ursprünglich 1993 auf dem Game Boy einen Namen und war zudem der erste Ableger der populären Action-Adventure-Reihe, der auf einem Handheld stattfand. Nintendo möchte diese Tradition noch in diesem Jahr wieder aufleben lassen und holt den Klassiker kurzerhand auf die Nintendo Switch. Interessanterweise bietet Nintendo die Neuauflage, zum Release am 20. September 2019, ebenfalls in einer limitierten Collector’s Edition an, die dank der nostalgischen Aufmachung vor allem Retro-Fans begeistern dürfte.

Inhalte:

Retail-Fassung

120-seitiges, exklusives Artbook

Steelbook im Design des Game Boy-Originals

Preis: 99,99 Euro

Plattform: Nintendo Switch

Status: Hier geht’s zum Angebot

Shenmue 3 – Die Collector’s Edition

Nachdem Shenmue 3 in den letzten Monaten mehrmals verschoben werden musste, kassierte das Adventure zur vergangenen E3 zusätzlich harsche Kritik. So kündigte das Entwicklerduo YS Net und Neilo sowie Publisher Deep Silver an, dass Shenmue 3 zum Release am 19. November exklusiv im Epic Games Store vertrieben wird. Einstige Supporter der Kickstarter-Kampagne wurden somit vor vollendete Tatsachen gestellt, was in einem kleinen Shitstorm um das Sequel der Kultmarke mündete. Mittlerweile ruderte Publisher Devolver Digital wieder zurück und versprach, dass es sich dabei lediglich um ein zeitexklusives Abkommen handeln wird. Eine freudige Überraschung folgte auf der vergangenen E3 dann aber doch noch: So soll die Fortsetzung zum einstigen Dreamcast Adventure eine Collector’s Edition erhalten, die exklusiv über Limited Run Games zu erwerben sein wird.

Inhalte:

Retail-Fassung

Box im Design einer traditionell-japanischen Shôji-Tür

Das zweiseitiges Phoenix-&-Dragon-Medaillon “The Mirrors”

Sticker-Set

Sticker-Set zum Aufbügeln

Premium-Verpackung im orientalischen Design

Preis: TBA

Plattformen: PC und Playstation 4

Status: Angebot exklusiv im Onlinestore von Limited Run Games – Derzeit noch nicht verfügbar

Astral Chain – Die Collector’s Edition

Nach der bizarren Hack and Slay-Reihe Bayonetta und dem Kritiker-Liebling Nier: Automata, widmet sich Entwickler PlatinumGames aktuell dem Action-Titel Astral Chain. Der Exklusivtitel soll bereits ab dem 30. August für Nintendos Hybrid-Konsole veröffentlicht werden. Eine Collector’s Edition können sich europäische Fans indes ebenfalls in Kürze vorbestellen:

Inhalte:

Retail-Fassung

Artbook mit zahlreichen Artworks

Sound Selection CD

152-seitiges Shikishi-Artboard mit Illustration von Masakazu Katsura

Preis: TBA

Plattform: Nintendo Switch

Status: Noch nicht verfügbar

Stand der Liste: 25. Juni 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.