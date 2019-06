Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele im Juli 2019

In wenigen Tagen beginnt der Juli und das bedeutet auch für Xbox Games with Gold-Mitglieder wieder: Vier neue, kostenlose Spiele.

Das sind die kostenlosen Xbox Games with Gold-Spiele im Juli

Vom 1. bis zum 31. Juli könnt ihr auf der Xbox One in Inside einen düsteren Rätselplatformer erleben, während ihr zwischen dem 16. Juli und dem 15. August in Big Crown Showdown in chaotischen Hindernisparcouren gegen eure Freunde oder Onlinegegner antreten könnt. Auf der Xbox 360 und per Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One erlebt ihr vom 1. bis zum 15. Juli mit Castlevania: Symphony of the Night einen Klassiker des Metroidvania-Genres, vom 16. bis zum 31. Juli gibt es dann die Filmversoftung zu Triff die Robinsons.

Quelle: Xbox via Youtube