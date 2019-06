Numskull Designs – Neues Merch zu Borderlands 3

Numskull Designs haben gerade erst ihre Merch Linie zu Crash Team Racing herausgebracht. Jetzt folgt mit Borderlands 3 schon die nächste Reihe.

Numskull Designs kündigt Borderlands 3 Merch an

Nachdem erst die Merch Linie zu Crash Team Racing erschienen ist, folgt jetzt schon die Ankündigung für das nächste Projekt. Zeitgleich mit dem Release von Borderlands 3 am 13. September soll auch das neue Merchandise Angebot an den Start gehen. Und diesmal gibt es eine deutlich größere Auswahl als je zuvor.

In dem Merch Angebot für Gearbox neuen Shooter findet ihr neben Tassen, Socken, Schlüsselanhängern und ähnlichem, auch einige neue Dinge. So gibt es erstmals richtige Sammlerfiguren im Angebot. Nachdem schon Crash eine Duftlampe erhalten hat, wird es für Borderlands auch wieder eine geben, in der Form eines Rampagers. Vorbestellen kann man den gesamten Umfang an Merch bereits.

Echo Messenger Bag

Psycho Flaschenöffner und Magnetset

Tiny Tiny Metal Badge Mug (325ml)

Tiny Tiny Metal Badge Mug (590ml)

Tiny Tiny Snapback

Rampager Duftlampe

Vault Zeichen Schlüsselanhänger

MOXXI Bar Set

Hasen Plüschtier

Psycho Plüsch Schlüsselanhänger

Claptrap Plüsch Schlüsselanhänger

Kleiner Hase Plüsch Schlüsselanhänger

Tiny Tina Socken

Tiny Tina Figur

Lilith Figur

Badeenten Psycho, Lilith, Moxxi, Tiny Tina

Tyreen Snapback

Tyreen Socken

Troy Geldbeutel

Troy Snapback

Troy Socken

Tiny Tina Geldbeutel

Goldener Schlüssel Schlüsselanhänger

Duftkerze mit Blech Geruch

Sammlerpins

Psycho Thermo Mug

MOXXI Edelstahl Mug

Crash Team Racing Wumpa Fruit Crate Mug Quadratischer Keramikbecher mit 3D-Struktur im Design der Obstkiste aus dem Spiel

Fassungsvermögen ca. 450 ml

Handwäsche

Offiziell lizenziertes "Crash Team Racing" Produkt

Quelle: Pressemeldung