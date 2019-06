Final Fantasy XIV – Liveaction-TV Serie geplant

Das MMO Final Fantasy XIV soll tatsächlich eine eigene Serie spendiert bekommen. Wir haben erste Details für euch.

Arbeiten bereits gestartet

Wie The Hollywood Reporter verriet, arbeiten Square Enix und Sony Pictures derzeit an einer Liveaction-TV Serie zu Final Fantasy XIV. Demnach würde das Projekt zwar grob auf dem MMO basieren und auch die Spielwelt Eorzea einbeziehen, inhaltlich würde man aber auch Elemente aus anderen Final-Fantasy-Teilen wiederfinden. So sollen unter anderem die Charaktere der Cid eine größere Rolle spielen.

Zur Geschichte sei nur so viel gesgat, dass diese sich auf den vorherrschenden Kampf zwischen Magie und Technologie fokussieren wird und die so entstehenden Konflikte in Eorzea thematisiert. Für die Produktion selber zeigen sich derweil Jason F. Brown (The Expanse), Sean Daniel (The Mummy) oder Dinesh Shamdasani (Bloodshot) verantwortlich.

Quelle: The Hollywood Reporter