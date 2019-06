Epic Games Store – Last Day of June jetzt kostenlos

Seit Längerem wartete Entwickler Epic Games mit einem Angebot auf, bei dem Spieler sich in regelmäßigen Abständen auf kostenfrei Spieleperlen freuen können. Seit der vergangenen E3 wurde dieser Rhythmus nun auf eine wöchentliche Ebene gehievt. So sollt ihr bis Ende des Jahres jede Woche ein Spiel vollkommen kostenlos erhalten.

Last Day of June diese Woche kostenlos

Ab heute steht euch das Puzzle-Adventure Last Day of June aus dem Jahr 2017 zur Verfügung. Entwickler Ovosonico nimmt euch hier auf eine packende Reise durch die Geschichte eines Liebespaares mit und erzählt gleichzeigt von deren Verlust. Wer sich das Spiel kostenfrei sichern möchte, muss zunächst einen Account im Epic Games Store besitzen. Dieser ist allerdings ebenfalls vollkommen kostenfrei. Zum Angebot gelangt ihr über folgenden Link. In der nächsten Woche, ab dem 04. Juli, steht euch übrigens Overcooked kostenlos zum Download bereit.

Quelle: Epic Games Store