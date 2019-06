Beyond: Two Souls – Demo ab sofort verfügbar

Vor einige Zeit gab Entwickler Quantic Dream bereits bekannt, dass die ehemaligen PlayStation 4-Exklusivtitel Heavy Rain und Beyond: Two Souls ihren Weg auf den PC finden sollen. Mit Heavy Rain ist vor kurzem der erste Adventure-Titel über den Epic Games Store auf dem PC gelandet. Nun soll diesem bald Beyond: Two Souls folgen.

Demo ab sofort bereit

Mit dem 22. Juli 2019 soll Beyond: Two Souls schlussendlich über den Epic Games Store zur Verfügung stehen. Wer sich vorab aber bereits ein Bild zum einstigen PlayStation-exklusiven-Hit machen möchte, kann derzeit bereits auf die Demo zurückgreifen. Diese soll eine Spiellänge von gut 60 Minuten bieten. Dabei könnt ihr mit “The Experiment” und “Hunted” die ersten beiden Kapitel des Titel anspielen. Beyond: Two Souls kann auf dem PC in 4K als auch in 60fps gespielt werden. Zur Demo gelangt ihr über folgenden Link.

Quelle: DOSGaming