PlayStation Plus – Das sind die Spiele im Juli 2019

Wie in jedem Monat dürfen sich PlayStation Plus Abonnenten auch im Juli über neue, kostenfreie Spiele für die PlayStation 4 freuen. Diese stehen bereits ab kommenden Dienstag zum Download bereit.

Pro Evolution Soccer 2019 ebenfalls dabei

Fußball-Fans dürften im kommenden Monat ebenfalls auf ihre Kosten kommen. So steht mit Pro Evolution Soccer 2019 im Juni eines der bekanntesten Fußball-Simulationen via PlayStation Plus bereit. Auch wenn die Lizenzen an Clubs und Spielern immer noch dem Genre-Konkurrent FIFA nachhängt, durfte der Ableger für die ausgebaute Spielmechanik in den letzten Monaten genügen Lob einheimsen. Neben Pro Evolution Soccer 2019 wird für die PlayStation 4 ebenfalls das Rennspiel Horizon: Chase Turbo zur Verfügung stehen. Beide Titel können ab dem 2. Juli heruntergeladen werden. Bis dahin werdet ihr noch Zugriff auf die beiden Juni-Titel Borderlands: The Handsome Collection und Sonic Mania haben.

Quelle: PlayStation.com