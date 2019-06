gamescom 2019 – Messe wächst auch dieses Jahr weiter

Jahr für Jahr wächst Deutschlands größte Gaming Messe weiter. Die gamescom 2019 macht da keinen Unterschied, denn es wird mehr Platz und Komfort für Besucher geben.

gamescom 2019 wird für Besucher verbessert und erweitert

Auch in diesem Jahr öffnet das größte Gaming Event weltweit , wieder seine Türen. In diesem Jahr wird aber eine weitere Hallenebene hinzugefügt, was die Messe auf nun 210.000 Quadratmeter vergrößert. Um den Aufenthalt für Medienvertreter und Besucher angenehmer zu machen, wird es zudem einige Veränderungen geben.

Besucher sollen diesmal breitere Gänge, mehr Catering und Lounge Flächen geboten bekommen. Die entertainment area umfasst ab jetzt die Hallen 5 bis 10 sowie 11.3 mit dem event Bereich P8. In Halle 10.2 werdet ihr das indie village, die retro area sowie den campus und family Bereich finden. Merchandise gibt es in Halle 5.2 und in Teilen der Halle 5.1.

Auch 2019 dürfen sich Spielefans aus aller Welt auf eine tolle gamescom freuen. Unter anderem haben sich die folgenden namhaften Unternehmen der Computer- und Videospielindustrie ihren Platz auf der gamescom 2019 gesichert: 2K Games, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Capcom, Deep Silver, ELECTRONIC ARTS/EA Games, facebook, Google, Microsoft/Xbox, Nintendo, Sony PlayStation, Square Enix, THQ Nordic, Ubisoft oder auch Wargaming. Neben den Neuheiten der Aussteller wird auch das Top-Thema eSports auf der gamescom präsent sein.

PlayStation 4 Pro - Konsole (1TB, schwarz, Pro) Inhalt: PlayStation4 Pro-System 1 Terabyte, DUALSHOCK4 Wireless-Controller , Mono-Headset, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel und Bedienungsanleitung

PlayStation 4: schneller, leistungsstärker und mit 4K-Gaming

Dank ultrascharfer Grafik, atemberaubend lebendiger Farben und flüssiger, stabiler Leistung erwachen deine PS4-Spiele zum Leben

Quelle: Pressemeldung