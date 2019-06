Steam Summer Sale – Aktion liefert zahlreiche Rabatte

Auch in diesem Jahr dürfen sich Fans von Valves Vertriebsplattform Steam an dem Summer Sale erfreuen. So werden euch hier wieder zahlreiche Spiel zu immens reduzierten Preisen angeboten. Der Steam Summer Sale ist ab sofort Online.

Was erwartet mich im Steam Summer Sale?

Wie immer sind zahlreiche Spiele mitunter Indie-Titel sowie Blockbuster im Preis erheblich reduziert. Bis zu 89 Prozent Rabatt erhaltet ihr so beim Kauf eines Spiels – je nachdem für welches ihr euch entscheidet. Mitunter dabei sind Titel wie Assassin’s Creed: Odyssey, welches nur noch mit einem Preis von 29,99 Euro zu Buche schlägt, Hunt Showdown für nur noch 22,49 Euro oder Devil May Cry 5, welches auf 39,59 Euro reduziert wurde. Der Summer Sale selbst läuft noch bis zum 09. Juli 2019. Zum Sale geht’s über folgenden Link.

Quelle: Steam