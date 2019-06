Star Wars Jedi: Fallen Order – Über 25 Minuten Gameplay-Material veröffentlicht

Nachdem Star Wars Jedi: Fallen Order auf der vergangenen E3 seitens Publisher EA und Entwickler Respawn Entertainment näher beleuchtet wurde, können sich Fans nun über zusätzliches Gameplay-Material freuen.

15 Minuten mehr von Star Wars Jedi: Fallen Order

Das neu-veröffentlichte Gameplay-Material erweitert dabei die bereits bekannte Demo-Fassung, die anlässlich der EA Play präsentiert wurde. Hinter verschlossenen Türen durfte sich die Fachpresse dann aber die verlängerte Fassung zu Gemüte führen. Genau dieses Material hat EA nun ebenfalls via YouTube veröffentlicht. Besonders interessant, ist dabei, dass ein Planetensystem Einzug in den Action-Titel halten soll. So soll es möglich sein weitere Planeten zu bereisen. Hier verstecken sich oft neue Fähigkeiten und Upgrades, die ihr wiederum auf anderen Planeten einsetzen könnt, um neue Wege zu erschließen. Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint am 15. November 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: EA Star Wars via YouTube