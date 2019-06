Warframe – Neues Update 25.2.0 heute auf Konsolen

Die TennoCon 2019 ist nicht mehr fern, aber dennoch gibt es ein weiteres Warframe Update für Konsolen. Mit dabei der Rework des Affenkönigs.

PC Tenno konnten schon eine Weile den überarbeiteten Affenkönig Wukong ganz genau anschauen und testen. Brandneue Fähigkeiten geben Wukong frischen Wind und sollten auf dessen Fans nicht enttäuschen. Neben Wukong und seinem Rework, warten aber noch andere neue Inhalte auf euch.

Dazu gehören unter anderem, das TennoGen Bundle XXXVIII mit einigen neuen Skins, sowie einen lang ersehnten Neuzugang für Noggle Fans im Market. Darüber hinaus gibt es natürlich auch wieder jede Menge Bugfixes und mehr. Ab 20:00 Uhr werdet ihr das Update auf allen Konsolen herunterladen können.

PS4, Xbox One, and Nintendo Switch Tenno!

The Jovian Concord: Update 25.2.0 has passed cert and is launching TODAY around 2 PM EDT 🥳

🐵👑Wukong Revisited

🖌️TennoGen Bundle XXXVIII

🧪🧑A new Noggle that has us VERY excited now

✨And more! ✨ pic.twitter.com/lKAf7F14OZ

— Danielle Sokolowski [TENNOCON] (@soelloo) 25. Juni 2019