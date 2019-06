gamescom 2019 – Nur noch wenige Tageskarten für Freitag verfügbar

In diesem Jahr ging es besonders schnell mit dem Verkauf von gamescom-Tickets. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach Öffnung des Ticket-Shops im März 2019, wurden bereits 50.000 Tickets an die Gaminggemeinde gebracht. So früh wie in diesem Jahr waren die Tickets für den Samstag noch nie ausverkauft. Jetzt trifft es in Kürze wohl auch schon den nächsten Messetag.

Nur noch wenige Tageskarten für den Freitag auf der gamescom 2019

Wer dennoch unbedingt am Samstag hin möchte, der hat noch die Möglichkeit an der Abendkasse für 7 Euro reingelassen zu werden. Somit hat man immerhin noch ca. vier Stunden Aufenthalt. Laut dem Gamescom-Newsletter sind für den Freitag nur noch wenige Tausend Tageskarten im Ticket-Shop der gamescom erhältlich. Auch hier gilt weiterhin: Nur solange der Vorrat reicht.

An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass die Veranstalter von dem Erwerb über Drittanbieter dringend warnen. Auf anderen Plattformen werden die Tickets zu horrenden Preisen angeboten, oder man bekommt schlichtweg Fälschungen. Wir haben für euch hier den Link zum offiziellen Ticket Shop.

Quelle: Gamescom-Newsletter