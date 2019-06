Close To The Sun – Switch Release angekündigt

Das Nikola Tesla Adventure im Bioshock Stil Close To The Sun, wird demnächst auch für die Nintendo Switch erscheinen. Einen Trailer gibt es auch schon.

Das Adventure Game von Wired Productions konnte mit seiner Bioshock Optik und dem mysteriösen Setting, die Aufmerksamkeit vieler Spieler wecken. Mit der aktuellen Ankündigung wird sich der potenzielle Kreis an Spielern noch einmal etwas erweitern.

Via Twitter kam die Ankündigung, dass der Titel auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht aber neben dem Release im eShop wird es auch einen Retail Release für die Switch Version geben. Weitere Detail sollen in nächster Zeit folgen.

Here’s the first of two BIG announcements this week!

Announcing #CloseToTheSun for #NintendoSwitch!

Will you trust Nikola Tesla in the nerve-inducing exploration adventure game!? Heading to physical retailers and the eShop, more details soon! 🚢🌊☀️

#WiredFamily #WiredGames pic.twitter.com/zIgASihKnO

— Wired Productions (@WiredP) 25. Juni 2019