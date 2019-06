The Division 2 – Twitch-Prime-Mitglieder erhalten exklusive Inhalte

Immer wieder profitieren Twitch-Prime-Mitglieder von zusätzlichen Ingame-Inhalten sowie Vollversion populärer Titel und das ohne finanziellen Mehraufwand. Die kommenden Monate sollen sich vor allem Spieler vom Loot-Shooter The Division 2 auf exklusive Inhalte freuen dürfen.

Was erwarten Nutzer von Twitch Prime?

So kündigte man offiziell an, dass Twitch-Prime-Mitgliedern ab sofort diverse kosmetische Items für Ubisofts Shooter The Division 2 zur Verfügung steht. Diese sollen sich dem Themenfeld Baseball widmen. Am 23. Juli sowie 22. August und am 24. September sollen dann weitere Ingame-Pakte folgen, die sich Twitch Prime-Abonnenten kostenfrei herunterladen können. Zu den Angeboten gelangt ihr über folgenden Link.

Für eine Twitch-Prime-Mitgliedschaft müsst ihr lediglich euren Twitch-Account mit eurem Amazon-Account verknüpfen. Bei Letzterem wiederum ist die kostenpflichtige Amazon-Prime-Mitgliedschaft Pflicht. Habt ihr beide Accounts miteinander gekoppelt, könnt ihr auf die zahlreichen exklusiven Inhalte zugreifen.

Quelle: Twitch