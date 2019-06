Borderlands 3 – So viele Spielstunden werdet ihr für die Kampagne brauchen

Nur noch wenige Monate bis der Loot-Shooter Borderlands 3 schlussendlich für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 zur Verfügung steht. Grund genug, das Entwickler Gearbox weitere Informationen zur Spielzeit bekannt gibt.

Wie lange wird euch Borderlands 3 beschäftigen?

Im Rahmen eines Interviews äußerte sich nun Creative Director Paul Sage zum Thema Spielzeit und erklärte, dass man sich dabei an den Vorgängern orientiert habe. So wird Borderlands 3 ebenfalls mit gut 35 Spielstunden aufwarten. Hierbei sollen allerdings keinerlei Nebenmission mit eingerechnet sein. Wer sich also vorrangig nur auf die Kampagne fokussiert wird mit 35 Spielstunden rechnen dürfen. Laut Sage habe man viel Ehrgeiz in das Projekt gesteckt und werde somit vor allem durch ein enormen Umfang überzeugen können. Borderlands 3 wird bereits am 13. September 2019 erscheinen.

Quelle: Venturebeat