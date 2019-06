Newstime vom 23. Juni 2019

Nach einer aufregenden E3-Woche geht es für Gamer wieder zurück in den Alltag. Das soll jedoch nicht heißen, dass es still in der Gamingbranche ist, ganz im Gegenteil. Rage 2 explodiert mit einem Update, welches vor allem Fans von TV Total eine lustige Überraschung bereit hält. Monsterjäger dürfen in der Beta des Monster Hunter World-DLC Iceborne ein wenig die Eiswüste erkunden, während einige große PS4-Titel der Bibliothek der Playstation Hits beitreten. Fans von From Software freuen sich zudem über neue Infos über Elden Ring. Demnach wird das Spiel wohl eine große, offene Welt bieten, der knackige Schwierigkeitsgrad soll jedoch bestehen bleiben. Release der Woche ist womöglich Super Mario Maker 2 für die Switch, welches am 28. Juni erscheinen wird.

