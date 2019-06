Mortal Kombat 11 – Kämpfen wir bald als Pennywise?

Vor kurzem ging das Gerücht um, dass Ash Williams, der Protagonist der Evil Dead-Reihe einen Weg in das Mortal Kombat-Universum finden würde. Doch leider wurden diese Gerüchte mittlerweile dementiert. Allerdings machen jetzt neue Gerüchte die Runde, die durchaus möglich sind.

Wie Ed Boon, seines Zeichens Videospielprogrammierer und Mitbegründer der Mortal Kombat-Reihe, in einem tweet verlauten ließ, denkt man bei den Netherrealm Studios wohl über einen neuen Charakter nach. Und das ist kein geringerer als Pennywise, der Clown aus den berühmten Stephen King Romanen.

RT @AizenEls How about Pennywise in MK 11 Ed 🤔😭

Me: Looking back on when I…. https://t.co/bFOW7Lj2hxpic.twitter.com/adkHqHcKF6

— Ed Boon (@noobde) June 21, 2019