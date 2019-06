Astellia – Erste Closed Beta für Europa angekündigt

Viele Fans wünschen sich schon seit geraumer Zeit, dass das koreanische MMORPG Astellia seinen Weg nach Europa findet. Endlich ist es soweit, denn wie nun bekannt wurde, läuft die Closed Beta für Europa des MMORPGs von Barunson E&A und Studio 8 vom 25. Juni bis zum 1. Juli 2019. Die Closed Beta soll zum Sammeln von Spielerfeedback und als Server-Stresstest dienen. Das koreanische Spiel wurde extra für den westlichen Markt angepasst, indem Pay-to-Win-Mechaniken entfernt und das Kampfsystem überarbeitet wurden. Auch der Gender-Lock der Figuren soll nach und nach entfernt werden.

Teilnehmen können im Prinzip alle Interessierten, jedoch müsst ihr zum Erhalt eines Keys den Titel durch eines von drei verschiedenen Paketen vorbestellen, die euch zum Start des Spiels zusätzliche Vorteile verschaffen. Von rund 40 bis über 100 Euro sind die Preiskategorien vertreten. Eine komplett deutsche Lokalisierung soll es zur Closed Beta noch nicht geben, allerdings zum Release des Titels.

Astellia hat seine Wurzeln in klassischen MMORPGS, greift mit seinen Charakteren und der Lore aber direkt nach den Sternen. Die von den Himmelskörpern gesegneten Astellier sind in der Lage, magische Verbündete zu beschwören und dadurch ihre Aufgabe in der Welt zu erfüllen: die Unschuldigen zu beschützen. Gemeinsam mit ihren Unterstützern, den sogenannten Astells, bereisen die Spieler die farbenfrohe Fantasy-Welt, kämpfen sich solo oder in Gruppen durch abwechslungsreiche Dungeons und messen ihre Kräfte in PvP-Arenen.