Yo-kai Watch 4 – Wird nicht alle Yo-Kai zu Beginn des Spiels enthalten

Das gleiche Schicksal, was schon Pokémon Schild und Pokémon Schwert ereilte, setzt sich nun bei Yo-kai Watch 4 fort. Der Titel ist heute in Japan für Nintendo Switch erschienen, ein Release für Europa ist bislang nicht bekannt. Jedoch gilt es als wahrscheinlich, dass der Titel mit etwas Verspätung seinen Weg zu uns finden wird, da bereits die ersten drei Teile für den Nintendo 3DS ihren Weg nach Europa bestritten haben.

Nicht alle Yo-kai sind in Yo-kai Watch 4 enthalten

Mit dem heutigen Release von Yo-kai Watch 4 in Japan wurde durch den Director in einem Video bekannt, dass zu Beginn des Spiels lediglich 109 Yo-kai auffindbar sein werden. Ob wir dabei auch altbekannte Gesichter treffen oder nur neue Yo-kai enthalten sein werden, wurde nicht verraten. Bis zum dritten Teil waren es über 600 Yo-kai, denen man eine Medaille abluchsen konnte. Ein schwacher Trost: Weitere Yo-kai sollen per Update nachgereicht werden.

