eSport Life Tycoon – Early Access auf Steam verfügbar

Wer schon immer mal sein eigenes eSport-Team aufstellen und managen wollte, kann das jetzt tun.

Early Access zu eSport Life Tycoon ist jetzt auf Steam verfügbar

Der Simulator lässt euch in die Rolle des CEOs eines eSport-Team schlüpfen. Dort müsst ihr so gut wie alles managen. Vom Aussehen der Team-Kluft über die Hardware bis hin zu verschiedenen Events. Dabei habt ihr alle Hände voll zu tun und müsst euch auch ab und an mit dem Gesetz auseinander setzen. eSport Life Tycoon ist ab sofort im Early Access auf Steam zu haben. Aktuell kostet es sogar nur 11,99 Euro statt 14,99 Euro.

Quelle: Raiser Games (via Pressemeldung)