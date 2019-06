Crash Team Racing Nitro Fueled – Ab sofort erhältlich

Dieses Spiel war früher die Alternative für alle, denen Super Mario Kart, nun ja, zu mariomäßig war. Denn mit Crash Team Racing gab es einen Fun-Racer im beliebten Crash Bandicoot Universum. Und viele dieser Fans spielen schon vergnügt mit dem Gaspedal.

Crash Team Racing Nitro Fueled ist ab sofort im Handel

Zum 20 jährigen Jubiläum von Crash Team Racing kehrt der Fun-Racer mit dem verrückten Beuteldachs wieder zurück auf unsere Bildschirme. Und das in aufgemotzter und stark überarbeiteter HD-Grafik. Das Spiel bringt aber auch einige Neuerungen mit sich. So ist es nun möglich, verschiedene Aspekte, wie etwa den Fahrer durch freischaltbare Items anzupassen. Das verschafft jedem Fahrer einen individuellen und verrückten Look. Wer auf Competition steht, der darf sich über den 3. Juli freuen. Dann gibt es nicht nur kostenlose Season Inhalte, sondern dann startet auch der Grand Prix von Crash Team Racing. Dann könnt ihr Online euer Können unter Beweis stellen und so einiges freischalten. Crash Team Racing Nitro Fueled ist Für Xbox One, PlayStation4 und Nintendo Switch erhältlich.

