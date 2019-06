Xbox Game Pass – Weitere Neuzugänge im Juni

Abonnenten des Servcie Xbox Game Pass dürfen sich in jedem Monat über neue Spiele freuen, die kurzerhand dem bestehenden Portfolio hinzugefügt werden. Auch in der zweiten Juni-Hälfte kündigte Microsoft nun weitere Neuzugänge sowie Abgänge an.

Welche Titel sind bald spielbar und welche verlassen den Service?

Zum einen dürfen sich Fans des Kult-Studios Rare ab dem 20. Juni auf Rare Replay stürzen, eine Sammlung der populärsten Titel der Spieleschmiede. Ebenfalls ab heute verfügbar ist der Horror-Titel Resident Evil Revelations. Ab dem 27. Juni werden Abonnenten zudem auf das Rollenspiel Torment: Tides of Numenera sowie den Kult-Titel Goat Simulator zurückgreifen können. Neben den neuen Zugängen müssen ebenfalls einige Spiele das Portfolio des Xbox Game Pass verlassen. Am 27. Juni steht euch so Next Up Hero nicht mehr zur Verfügung, während am 30. Juni diesem noch Dead Island: Definitive Edition, Devil May Cry 5: Special Edition, Shadow Complex Remastered, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 und Zombie Army Trilogy folgen werden.

