Wolfenstein Youngblood – Deluxe Edition für unter 40 Euro

Das lässt viele Ego-Shooter Freunde jubeln. Denn es gibt lukrative Neuigkeiten für euch.

Deluxe Edition von Wolfenstein Youngblood für unter 40 Euro

Einige von euch haben es bestimmt schon gesehen. Wolfenstein Youngblood wird für unter 40 Euro angeboten. Aber wie kommt es dazu, dass ein eigentlicher Vollpreistitel nun so günstig angeboten wird? Jerk Gustafsson, seines Zeichens Mangaing Director bei MachineGames, hat die Antwort.

Ich würde sagen, der Hauptgrund für [den günstigeren Preis] ist, dass die Entwicklungszeit etwas kürzer ist, wir verwenden die Technologie von New Colossus. Natürlich haben wir die Technologie verbessert, aber es ist die Technologie von New Colossus und ein Spin-off. Trotzdem ist die Spielzeit länger und so gibt es für das Geld sehr viel Inhalt.

Die Spielzeit soll in etwa 25-30 Stunden bieten. Das ist für einen Ego-Shooter schon eine Menge. Ebenfalls enthalten ist der sogenannte Buddy-Pass. Damit kann ein Freund kostenlos mitspielen. somit kann man das ganze Potential des Shooter entfalten. Es geht zwar auch mit KI-Partner, aber das macht bei weitem nicht so viel Spaß. Es wäre löblich, wenn viele Entwickler so ehrlich wären. Immerhin ist Wolfenstein Youngblood nicht das erste Spiel, welches technisch auf einem Vorgänger basiert. Wolfenstein Youngblood erscheint am 26. Juli 2019 für PC, Xbox One, PlayStation4 und Nintendo Switch. Und ja, es kostet auf allen Systemen gleich viel.

Wolfenstein Youngblood - Deluxe Edition [PlayStation 4] Wolfenstein: Youngblood ist das erste moderne Koop-Wolfenstein-Abenteuer! Erleben Sie das Abenteuer mit einem Freund oder spielen Sie an der Seite eines KI-Begleiters.

Die Deluxe Edition beinhaltet u.a. den Buddy Pass, mit dem Sie und ein Freund das Spiel zusammen erleben können. Nur Sie benötigen dafür das Spiel!

Youngblood ist das bisher freieste Wolfenstein-Spiel aller Zeiten!

Erleben Sie die 80er Jahre in einem von Nazis besetzten Paris!

Nutzen Sie die fortschrittlichsten Motorrüstungen, Waffen und Panzerungen, um den Nazis den Garaus zu machen!

