Rage 2 – Update bringt neue Cheat-Codes

Bethesda hat für Rage 2 das Update mit der Versionsnummer 1.03 veröffentlicht und gleich einige neue Inhalte für Hobby-Schützen dazugepackt.

Neue Cheat-Codes veröffentlicht

Das neuste Update für Rage 2 verbessert in erster Linie die Performance des Spiels und behebt signifikante Bugs, die den Spielfluss stören sollen. Darüber hinaus gibt Bethesda an, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen zu haben. Um was es sich dabei konkret handelt, verriet man bis dato allerdings nicht.

Abseits dieser technischen Optimierungen dürfen sich Fans des Endzeit-Shooters zudem über neue Inhalte freuen. Demnach ist es ab sofort möglich Banditenlager nach erfolgreichem Abschluss zu wiederholen und so an noch größeren Loot zu gelangen. Ebenso haben neue „Wasteland Wizard“-Cheat-Codes ihren Weg ins Spiel gefunden.

Damit lässt sich zum Beispiel die legendäre TV-Stimme von Manfred Winkens dazuschalten, die passenderweise die Action auf dem Bildschirm kommentiert. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch bereits im untenstehenden Video verschaffen:

Quelle: Bethesda