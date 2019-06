Monster Hunter: World – Zwei Beta-Phasen offiziell angekündigt

Mit Monster Hunter: World Iceborne startet bereits in wenigen Monaten der erste große DLC zum populären Action-Adventure durch. Passend dazu gewährt Publisher Capcom Spielern vorab nun einen Einblick in die frostigen Weiten aus Iceborne.

Wann starten die Beta-Tests und wie kann man teilnehmen?

Insgesamt sind zwei Beta-Phasen angekündigt worden. Zum einen soll diese bereits am kommenden Freitag, den 21. Juni um 12:00 Uhr starten. Bis zum Montag, den 24. Juni um 12:00 Uhr wird diese dann anhalten. Bei der ersten Testphase dürfen vorerst allerdings nur Abonnenten des Online-Services PlayStation Plus teilnehmen. Alle anderen können dann vom 28. Juni, 12:00 Uhr bis zum nächsten Montag, den 1. Juli Hand an Monster Hunter: World Iceborne legen. Für die zweite Beta-Phase ist im übrigen kein PlayStation Plus notwendig. Insgesamt sollen euch an den jeweiligen Wochenenden drei Quests zur Verfügung stehen. Innerhalb dieser Quests wiederum werdet ihr auf alle 14 Waffenarten sowie die neuen Funktionen der Schleuder zurückgreifen können. Wer die drei Aufgaben absolviert, wird zudem mit drei Item-Paketen für den Release am 6. September belohnt.

Der Winter naht! Ab Freitag bekommt ihr in der 💥#Beta💥 einen Vorgeschmack auf die eisige Welt von #MonsterHunterWorld: #Iceborne! ❄️☃️ Die #Beta findet für PS Plus-Mitglieder vom 21. 6. bis 24. 6. statt. Alle PS4-Spieler jagen vom 28. 6. bis 1. 7. 🎮 Auf geht's, Jäger! 🏹 pic.twitter.com/FStRDL6VX1 — CAPCOM Germany (@CAPCOM_Germany) June 18, 2019

