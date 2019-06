Gewinnspiel – Wir verlosen zehn A.V.A: DOG TAG T-Shirts

Nachdem am 02. Mai 2019 der Open Beta Test von A.V.A: DOG TAG auf Steam startete, gab es das erste Feedback seitens der Entwickler Redduck bereits einen Tag später als Blogpost auf Steam. Es schien bereits damals eine echte Herausforderung für das Team zu sein, die wichtigsten Probleme aus dem Weg zu räumen. Nachdem es daraufhin zwölf Tage lang keine weiteren Informationen mehr gab, zog Redduck am 15. Mai 2019 den Stecker. Das Spiel wurde bereits am 28./29. Mai 2019 wieder offline genommen.

Wir haben das Spiel seit der gamescom 2018 stetig begleitet und neben einem Gameplay auch Closed Beta Keys verlost. Nun haben wir allerdings erneut die Möglichkeit, den letzten T-Shirts zum Spiel ein neues Zuhause zu machen.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Red Duck Inc insgesamt zehn T-Shirts zu A.V.A: DOG TAG.

Gewinner 01-10: je ein T-Shirt von A.V.A: DOG TAG in der Größe L oder XL

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter oder abonnierst uns auf YouTube.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welchen kostenfreien Ego-Shooter Du am besten findest? Schreibe uns zusätzlich noch Deine Benutzernamen der Social-Media-Kanäle, auf denen Du uns folgst, mit in die E-Mail.

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. NAT-Games/Movies Redakteure und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 18. Juni 2019. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findet ihr bei Cookies und Datenschutz.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an die PR-Firma hinter Red Duck Inc für die Bereitstellung der Preise.