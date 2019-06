Farming Simulator League 2019 – Astragon stellt offizielles FSL Team

Es ist noch nicht so lange her, dass GIANTS Software die diesjährige Farming Simulator League ankündigte und somit den Landwirtschaftssimulator in den eSport weiter etabliert hat.

Astragon stellt eigenes Team für die diesjährige FSL

Mit den Astragon Hektar Helden hat Astragon nun ein offizielles FSL-Team, welches sie als professionelle Sponsoren begleiten. Die Hektar Helden sind bei weitem keine Anfänger mehr. Sie bestehen schon eine ganze Weile und konnten bereits 2017 als Sieger die FSL verlassen. Doch das Team ist sehr ambitioniert, noch weitere Erfolge zu verzeichnen. Und mit Astragon haben sie einen starken Sponsor für die FSL 2019/2020 für sich gewinnen können. Der Auftakt der Saison findet vom 27. bis zum 28. Juli 2019 auf der FarmCom 2019 statt, welche in den legendären Hallen von CLAAS in Harsewinkel veranstaltet wird. Das Team um Zerzerus (Patrick Schuster) ist schon vollends in den Vorbereitungen für ihren großen Auftritt. Wir drücken die Daumen.

Quelle: Astragon (via Pressemeldung)