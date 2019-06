Dragon Ball FighterZ – World Tour geht in die zweite Runde

Gute Neuigkeiten für Freunde der gepflegten Prügelei. Denn Dragon Ball FighterZ hat sich allem Anschein nach einen festen Platz im eSport erkämpft.

World Tour geht in Runde Zwei

Die Dragon Ball FighterZ World Tour war ein voller Erfolg. Nun hat BANDAI NAMCO Entertainment Europe verkündet, dass die Vorbereitungen der Dragon Ball FighterZ World Tour 2019/2020 in vollem Gange sind. Der Startschuss fällt am 28. Juni in Daytona Beach bei den CEO Fighting Game Championchips. Von Juni 2019 bis Anfang 2020 läuft die World Tour. Spieler und Spielerinnen aus aller Welt treten in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. Es gibt drei Saga-Events, bei denen dem Sieger ein Ticket für das Finale winkt. Diese finden auf der EVO, der Dragon Ball FighterZ – World Tour Red Bull Saga Spain und die Dragon Ball FighterZ – World Tour Red Bull Saga Japan statt. 12 weitere Spieler werden durch weltweite Ranglisten, welche auf den Punkten der Saga- und Tenkaichi-Events basieren. Diese Tenkaichi-Events sind Offline-Turniere, auf denen man Punkte sammeln und in der Weltrangliste aufsteigen kann. Termine und Locations für diese Events werden noch bekannt gegeben.

Quelle: Bandai Namco (via Pressemeldung)