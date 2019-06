Mortal Kombat 11 – Saisonaler Ranglistenmodus startet heute

Darauf haben bestimmt viele Fans gewartet. Denn Heute ist ein ganz besonderer Tag für Mortal Kombat 11 Enthusiasten.

Saisonaler Ranglistenmodus startet heute in Mortal Kombat 11

Ab heute, dem 18. Juni 2019 beginnt die erste Season des neuen Ranglistenmodus. Die erste Season wird in den kommenden vier Wochen aktiv sein und ist für alle Spieler kostenlos zur Verfügung stehen. Dabei hast du die Möglichkeit, bis zu neun Stufen zu erreichen. Diese reichen vom Lehrling bis zum Götterältesten. Doch das ist nicht alles. Jeder freigeschaltete Rang bringt auch neuen Loot mit. So warten auf dich jede Menge exklusive Ingame-Gegenstände. Doch auch über tägliche Herausforderungen lässt sich so mancher Loot abgreifen. Die zweite Season wird nahtlos an die erste anknüpfen und natürlich mit neuen Ingame-Gegenständen daher kommen. Ob die zweite Season ebenfalls kostenlos verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Matchmaking und ein kleiner Vorgeschmack

Die Entwickler der NetherRealm Studios kommen mit einem optimierten Matchmaking-System daher, welches dafür sorgt, dass du immer einen möglichst gleichstarken Gegenspieler bekommst. Dass das nicht immer zu 100 Prozent passt, dürfte klar sein. In dem fall bringt das neue Matchmaking eine neue Anzeige mit, die dir deine Erfolgschance im bevorstehenden Kampf anzeigt. Dadurch hat man einen kleinen Vorgeschmack darauf, was einen erwartet. Parallel zur Kombat League beginnt außerdem auch der Early Access für Shang Tsung. Dieser ist der erste von insgesamt sechs spielbaren Charakteren des Mortal Kombat 11 Kombat Packs. Hier noch ein kleines Video dazu:

