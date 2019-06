Gears of War – Verfilmung spielt in alternativer Zeitlinie

Der Deckungsshooter Gears of War bekommt bekanntlich einen eigenen Film spendiert. Dieser soll jedoch gar nicht so viel mit der Vorlage gemein haben.

Komplett neues Unsiversum

Wie Rod Fergusson von Entwickler The Coalition unlängst verlauten ließ, soll die Videospielverfilmung von Gears of War in einer alternativen Realität spielen. Die Entscheidung habe man angeblich in Einverständnis mit den Entwicklern getroffen und wolle damit sicherstellen, dass Gears of War in erster Linie ein guter Film wird und erst dann als Teil des Franchise betrachtet wird.

Damit wird der Film wohl nicht allzu viele Berührpunkte mit der Reihe haben. Immerhin hat The Coalition dem Filmstudio im Vorhinein ein merhseitiges Dokument an die Hand gegeben mit kleineren Anweisungen und Empfehlungen. Was Writer F. Scott Frazier letztlich aus dem Film macht, bleibt aber abzuwarten. Einen finalen Releasetermin gibt es bis dato noch nicht.

Quelle: IGN