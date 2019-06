Cyberpunk 2077 – Alternative Enden und Fotomodus geplant

Auch die diesjährige E3 stand ganz im Zeichen von CD Projekt RED’s kommendem Projekt Cyberpunk 2077. In einem Interview mit Yongyea ließen die Mann der polnischen Entwicklerschmiede nun erste Informationen zu den alternativen Enden sowie einem möglichen Fotomodus fallen.

Kommt der Fotomodus zum Release?

So erklärte der The Wicther-Entwickler in Person von Quest Director Mateusz Tomaszkievicz, dass Cyberpunk 2077 definitiv mehrere Spielenden bieten wird. Ähnlich wie in The Witcher 3 werdet ihr je nach getroffenen Entscheidungen und Spielstil so ein anderes Ende zu Gesicht bekommen. Wie viele Enden es konkret geben wird, ließ sich Mateusz allerdings nicht entlocken. Zudem verlor er ebenfalls einige Worte über einen möglichen Fotomodus. So ist man sich bei CD Projekt RED durchaus bewusst, dass Spieler sich diese Möglichkeit wünschen. Man denke derzeit tatsächlich darüber nach ein solches Feature zu implementieren, ob es letztendlich aber zum Release funktioniert, ist derzeit nicht klar. Die Möglichkeit besteht also weiterhin, dass ein Fotomodus zumindest im nachhinein implementiert wird.

