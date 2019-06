Sekiro: Shadows Die Twice – Sind DLC’s geplant?

Entwickler From Software stellte auf der vergangenen E3 erst unlängst das neue Projekt Elden Ring der Öffentlichkeit vor. Dieses Projekt soll in Zusammenarbeit mit Autor Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin entstehen und eines der größten From Software-Titel aller Zeiten werden. Viele Fans fragen sich nun, ob das zu Beginn des Jahres veröffentlichte Sekiro: Shadows Die Twice zukünftig weitere Inhalte und Unterstützung erfahren wird.

Keine DLC’s für Sekiro?

Dazu äußerte sich im Gaming-Forum ResetEra nun ein bekannter Insider, der in der Vergangenheit schon des öfteren mit Wissen über Entwickler From Software glänzen konnte. Laut ihm konzentriere man sich derzeit vollständig auf den neuen Titel Elden Ring. Das gesamte Team arbeitet nun an diesem Projekt, wobei hier keine Ressourcen für einen DLC für Sekiro: Shadows Die Twice übrig blieben. Weitere Inhalte wird es laut dem Insider somit also erst einmal nicht geben. Eine offizielle Bestätigung seitens Entwickler From Software gab es bislang allerdings noch nicht.

Quelle: reddit