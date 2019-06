Red Dead Redemption 2 – Offizieller Soundtrack erscheint im Juli

Ab Juli können sich Fans des Western-Epos den offiziellen Soundtrack von Red Dead Redemption 2 sichern.

Rockstar Games wird den Soundtrack ‚The Music of Red Dead Redemption 2‘ bereits im Juli auf den Markt bringen. Wie der Entwickler nun via Twitter mitteilte, beinhaltet das Paket 13 ausgewählte Vocal Tracks unter anderem mit Sängern wie D’Angelo, Willie Nelson, Rhiannon Giddens, Josh Homme und David Ferguson. Komponiert und geschrieben wurden die Songs unter anderem vom 11-fachen Grammy Award Winner Daniel Lanois.

The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack is coming July 12

Pre-order now from iTunes to download the first two singles: https://t.co/g7ZvfgWUia

More details: https://t.co/tSK9K5JXDW pic.twitter.com/AuqZ5QcNFU

— Rockstar Games (@RockstarGames) June 14, 2019