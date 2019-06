Epic Games Store – Enter the Gungeon jetzt kostenlos

Bislang hat Entwickler Epic Games innerhalb eines zweiwöchigen Rhythmus Spiele kostenfrei an die Nutzerschaft abgetreten. Seit der E3 2019 dürfen Account-Inhaber nun jede Woche in den Genuss eines kostenlosen Titels kommen.

Enter the Gungeon nun kostenfrei

Bis zum vergangenen Freitag konnten Spieler den Titel Kingdom New Lands kostenfrei herunterladen. Nun hat Epic Games diesen ausgetauscht gegen den Dungeon-Crawler Enter the Gungeon. Diesen könnt ihr nun ab sofort ohne Zusatzkosten erwerben. Das Angebot gilt noch bis zum 20. Juni. Danach wird Enter the Gungeon erneut mit einem Preis von 14,99 Euro zu Buche schlagen. Ab dem 20. Juni steht euch dann der Titel Rebel Galaxy kostenfrei zur Verfügung. Wer sich die Angebote sichern möchte, benötigt lediglich einen Account auf Epic Games Vertriebsplattform. Dieser ist natürlich ebenfalls vollkommen kostenfrei.

Quelle: Epic Games Store